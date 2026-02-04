04.02. UBS: Ergebnis 2025 
       Novartis: Ergebnis 2025 
       AMS Osram: Webcast zu Verkauf von Geschäftsteilen an Infineon
       KOF Konjunkturumfragen

05.02. LUKB: Ergebnis 2025 
       CFT: Umsatz 2025
       SPS: Ergebnis 2025 
       Valiant: Ergebnis 2025 
       FuW-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #25
       SVV: Jahres-MK 

06.02. Ems-Chemie: Ergebnis 2025 
       Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 
       Lem: Ergebnis Q3
       Vontobel: Ergebnis 2025 
       ZKB: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Januar
       Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 

07.02. keine Termine

08.02. keine Termine

09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar
       Swiss Retail Federation: Jahres-MK 

10.02. AMS Osram: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       UBS Devisenumfrage 2026 

11.02. Schindler: Ergebnis 2025
       SGKB: Ergebnis 2025 
       SGS: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)