04.05. KOF Beschäftigungsindikator Q2
       Einkaufsmanager-Index  April
       Swiss Biotech Day 2026 
       Cham SP: GV 
       Investis: GV 
       Orior: GV 

05.05. Geberit: Ergebnis Q1 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April
       Ringier: Jahresbericht 2025
       Alcon: Ergebnis Q1 
       Logitech: Ergebnis 2025/26 
       Studie Schweizer Fitnesswirtschaft 2026 
       Medacta: GV 
       Schweizerischer Gewerbeverband: Jahres-Kongress 2026 
       Stadler Rail: GV 
       Valartis: GV 

06.05. Lastminute: Trading Update Q1 
       Swiss: Ergebnis Q1 
       KOF Konjunkturumfragen
       Alcon: Conf. Call Q1
       Avolta: GV 
       Complementa: Risiko-Check-up 2026 
       Idorsia: GV 
       Kühne+Nagel: GV 
       MCH: GV 
       Schlatter: GV 

07.05. Avolta: Q1 Trading Update 
       AMS Osram: Ergebnis Q1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q1 
       Swiss Re: Ergebnis Q1 
       Valiant: Ergebnis Q1
       Swisscom: Ergebnis Q1
       BFS: Logiernächte März
       SNB: Devisenreserven April
       Seco: Arbeitsmarktdaten April
       Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 
       Schmuckmesse GemGenéve 
       VSUD: GV 2026 
       SwissMediaForum 2026 
       Alpiq: GV
       BKW: Energiegipfel 2026 
       R&S: GV 
       Skan: GV 
       Sunrise: GV 
       Swiss Life: GV 
       Swissquote: GV 

08.05. Lonza: Update Q1
       Clariant: Ergebnis Q1
       Seco: Konsumentenstimmungsindex April
       Lonza: GV 
       Metall Zug: GV 
       Mobimo: Kapitalmarkttag 

09.05. GKB: GV 
       ZGKB: GV 

10.05. keine Termine

11.05. Jungfraubahn: GV  
       Sensirion: GV 
       Vaudoise: GV

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(AWP)