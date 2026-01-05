05.01. BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober BFS: Detailhandelsumsätze November Einkaufsmanager-Index Dezember Bauernverband SBV: Jahres-MK 06.01. Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme 07.01. UBS: Retail Outlook 2026 08.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung Raiffeisen: Anlageausblick 2026 EY-Bankenbarometer 2026 Verlegerband: Dreikönigstagung 2026 Interpharma: MK/Hintergrundgespräch zur US-Pharmapolitik Jungfraubahn: Investor Day 09.01. SNB: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 SNB: Devisenreserven Dezember 2025 10.01. keine Termine 11.01. keine Termine 12.01. Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember VSE: Stromversorgungs-Index 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.