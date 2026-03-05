05.03. Bossard: Ergebnis 2025 B
       BKB: Ergebnis 2025 
       R&S: Trading update 2025
       V-Zug: Ergebnis 2025 
       Cicor: Ergebnis 2025 
       Galderma: Ergebnis 2025 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Februar
       BVZ: Ergebnis 2025
       Helsana: Ergebnis 2025 

06.03. Coltene: Ergebnis 2025 
       Comet: Ergebnis 2025 
       Mobilezone: Ergebnis 2025 
       SFS: Ergebnis 2025 
       Mikron: Ergebnis 2025 
       Swiss: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Februar
       Novartis: GV 

07.03. keine Termine

08.03. keine Termine

09.03. Ascom: Ergebnis 2025 
       UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025
       Cosmo: Ergebnis 2025 
       BFS: Logiernächte Januar 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar

10.03. Sensirion: Ergebnis 2025 
       Galenica: Ergebnis 2025 
       Huber+Suhner: Ergebnis 2025 
       Flughafen Zürich: Ergebnis 2025
       Komax: Ergebnis 2025 
       Kuros: Ergebnis 2025 
       Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 
       Partners Group: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Partners Group: Capital Markets Day 
       Roche: GV 

11.03. Avolta: Ergebnis 2025 
       Fundamenta: Ergebnis 2025 
       Raiffeisen: Ergebnis 2025 
       Vetropack: Ergebnis 2025 
       BKW: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026
       Studie Uni Zürich: Edelmetalle für den langfristigen Vermögensaufbau (MK 
      11.00 Uhr)
       SBB: Jahres-MK 

12.03. APG SGA: Ergebnis 2025 
       Accelleron: Ergebnis 2025 
       Interroll: Ergebnis 2025 
       Kardex: Ergebnis 2025 
       Polypeptide: Ergebnis 2025 
       Autoneum: Ergebnis 2025 
       Bachem: Ergebnis 2025 
       Clientis: Ergebnis 2025 
       Epic: Ergebnis 2025 
       Geberit: Ergebnis 2025 
       Swiss Life: Ergebnis 2025 
       Post: Jahres-MK 
       SPS: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)