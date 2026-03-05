05.03. Bossard: Ergebnis 2025 B BKB: Ergebnis 2025 R&S: Trading update 2025 V-Zug: Ergebnis 2025 Cicor: Ergebnis 2025 Galderma: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar BVZ: Ergebnis 2025 Helsana: Ergebnis 2025 06.03. Coltene: Ergebnis 2025 Comet: Ergebnis 2025 Mobilezone: Ergebnis 2025 SFS: Ergebnis 2025 Mikron: Ergebnis 2025 Swiss: Ergebnis 2025 SNB: Devisenreserven Februar Novartis: GV 07.03. keine Termine 08.03. keine Termine 09.03. Ascom: Ergebnis 2025 UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025 Cosmo: Ergebnis 2025 BFS: Logiernächte Januar Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar 10.03. Sensirion: Ergebnis 2025 Galenica: Ergebnis 2025 Huber+Suhner: Ergebnis 2025 Flughafen Zürich: Ergebnis 2025 Komax: Ergebnis 2025 Kuros: Ergebnis 2025 Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 Partners Group: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Partners Group: Capital Markets Day Roche: GV 11.03. Avolta: Ergebnis 2025 Fundamenta: Ergebnis 2025 Raiffeisen: Ergebnis 2025 Vetropack: Ergebnis 2025 BKW: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 Studie Uni Zürich: Edelmetalle für den langfristigen Vermögensaufbau (MK 11.00 Uhr) SBB: Jahres-MK 12.03. APG SGA: Ergebnis 2025 Accelleron: Ergebnis 2025 Interroll: Ergebnis 2025 Kardex: Ergebnis 2025 Polypeptide: Ergebnis 2025 Autoneum: Ergebnis 2025 Bachem: Ergebnis 2025 Clientis: Ergebnis 2025 Epic: Ergebnis 2025 Geberit: Ergebnis 2025 Swiss Life: Ergebnis 2025 Post: Jahres-MK SPS: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.