05.05. Geberit: Ergebnis Q1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April Ringier: Jahresbericht 2025 Alcon: Ergebnis Q1 Logitech: Ergebnis 2025/26 Studie Schweizer Fitnesswirtschaft 2026 Medacta: GV Schweizerischer Gewerbeverband: Jahres-Kongress 2026 Stadler Rail: GV Valartis: GV 06.05. Lastminute: Trading Update Q1 Swiss: Ergebnis Q1 KOF Konjunkturumfragen Alcon: Conf. Call Q1 Avolta: GV Complementa: Risiko-Check-up 2026 Idorsia: GV Kühne+Nagel: GV MCH: GV Schlatter: GV 07.05. Avolta: Q1 Trading Update AMS Osram: Ergebnis Q1 Montana Aerospace: Ergebnis Q1 Swiss Re: Ergebnis Q1 Valiant: Ergebnis Q1 Swisscom: Ergebnis Q1 BFS: Logiernächte März SNB: Devisenreserven April Seco: Arbeitsmarktdaten April Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 VSUD: GV 2026 Schmuckmesse GemGenéve SwissMediaForum 2026 Alpiq: GV BKW: Energiegipfel 2026 R&S: GV Skan: GV Sunrise: GV Swiss Life: GV Swissquote: GV 08.05. Lonza: Update Q1 Clariant: Ergebnis Q1 Seco: Konsumentenstimmungsindex April Lonza: GV Metall Zug: GV Mobimo: Kapitalmarkttag 09.05. GKB: GV ZGKB: GV 10.05. keine Termine 11.05. Jungfraubahn: GV Sensirion: GV Vaudoise: GV 12.05. Tecan: Qualitative Update Q1 PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 PEH: Ergebnis 2025/26 SoftwareONE: Q1 Trading update EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Produzenten- und Importpreisindex April Swatch: GV On Holding AG: Ergebnis Q1 Molecular Partners: Interim Management Statement Q1 Jahres-MK OAK Berufliche Vorsorge BCJ: GV BEKB: GV BKB: GV Burkhalter: GV Castle Private: GV DocMorris: GV Fenaco: BMK 2025 GAM: GV Roche: Diagnostics Day 2026

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