06.01. Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme 07.01. UBS: Retail Outlook 2026 08.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung Raiffeisen: Anlageausblick 2026 EY-Bankenbarometer 2026 Verlegerband: Dreikönigstagung 2026 Interpharma: MK/Hintergrundgespräch zur US-Pharmapolitik Jungfraubahn: Investor Day 09.01. Tecan: Umsatz 2025 SNB: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 SNB: Devisenreserven Dezember 2025 10.01. keine Termine 11.01. keine Termine 12.01. Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember VSE: Stromversorgungs-Index 2026 13.01. Sika: Umsatz 2025 Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

