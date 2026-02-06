06.02. Ems-Chemie: Ergebnis 2025 Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 Lem: Ergebnis Q3 Vontobel: Ergebnis 2025 ZKB: Ergebnis 2025 SNB: Devisenreserven Januar Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 07.02. keine Termine 08.02. keine Termine 09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar Swiss Retail Federation: Jahres-MK 10.02. AMS Osram: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung UBS Devisenumfrage 2026 11.02. Schindler: Ergebnis 2025 SGKB: Ergebnis 2025 SGS: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 12.02. BCV: Ergebnis 2025 Bell: Ergebnis 2025 Dätwyler: Ergebnis 2025 Leonteq: Ergebnis 2025 GLKB: Ergebnis 2025 Lastminute: Ergebnis 2025 Montana Aerospace: Umsatz 2025 Swisscom: Ergebnis 2025 13.02. Mobimo: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar

