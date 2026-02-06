06.02. Ems-Chemie: Ergebnis 2025 
       Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 
       Lem: Ergebnis Q3
       Vontobel: Ergebnis 2025 
       ZKB: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Januar
       Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 

07.02. keine Termine

08.02. keine Termine

09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar
       Swiss Retail Federation: Jahres-MK 

10.02. AMS Osram: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       UBS Devisenumfrage 2026 

11.02. Schindler: Ergebnis 2025
       SGKB: Ergebnis 2025 
       SGS: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026

12.02. BCV: Ergebnis 2025 
       Bell: Ergebnis 2025 
       Dätwyler: Ergebnis 2025 
       Leonteq: Ergebnis 2025 
       GLKB: Ergebnis 2025
       Lastminute: Ergebnis 2025 
       Montana Aerospace: Umsatz 2025
       Swisscom: Ergebnis 2025 

13.02. Mobimo: Ergebnis 2025 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar

