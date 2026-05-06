06.05. Lastminute: Trading Update Q1 
       Swiss: Ergebnis Q1 
       KOF Konjunkturumfragen
       Alcon: Conf. Call Q1
       Avolta: GV 
       Complementa: Risiko-Check-up 2026 
       Idorsia: GV 
       Kühne+Nagel: GV 
       MCH: GV 
       Schlatter: GV 

07.05. Avolta: Q1 Trading Update 
       AMS Osram: Ergebnis Q1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q1 
       Swiss Re: Ergebnis Q1 
       Valiant: Ergebnis Q1
       Swisscom: Ergebnis Q1 
       BFS: Logiernächte März
       SNB: Devisenreserven April
       Seco: Arbeitsmarktdaten April
       Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 
       VSUD: GV 2026 
       Schmuckmesse GemGenéve 
       SwissMediaForum 2026 
       Alpiq: GV
       BKW: Energiegipfel 2026 
       R&S: GV 
       Skan: GV 
       Sunrise: GV 
       Swiss Life: GV 
       Swissquote: GV 

08.05. Lonza: Update Q1 
       Clariant: Ergebnis Q1 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex April
       Lonza: GV 
       Metall Zug: GV 
       Mobimo: Kapitalmarkttag 

09.05. GKB: GV 
       ZGKB: GV 

10.05. keine Termine

11.05. Jungfraubahn: GV  
       Sensirion: GV 
       Vaudoise: GV 

12.05. Tecan: Qualitative Update Q1
       PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 
       PEH: Ergebnis 2025/26
       SoftwareONE: Q1 Trading update 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex April
       Swatch: GV 
       On Holding AG: Ergebnis Q1 
       Molecular Partners: Interim Management Statement Q1
       Jahres-MK OAK Berufliche Vorsorge 
       BCJ: GV
       BEKB: GV 
       BKB: GV
       Burkhalter: GV 
       Castle Private: GV  
       DocMorris: GV 
       Fenaco: BMK 2025 
       GAM: GV 
       Roche: Diagnostics Day 2026 

13.05. Adecco: Ergebnis Q1 
       HBM: Ergebnis 2025/26
       Zurich: Q1-Update 
       Sunrise: Ergebnis Q1 
       Züblin: Ergebnis 2025/26 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026
       Holcim: GV  
       Temenos: GV 
       Valiant: GV 
       Villars: GV

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(AWP)