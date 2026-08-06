06.08. Adecco: Ergebnis Q2 Galenica: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis H1 Zurich: Ergebnis H1 CFT: Umsatz Q2 GAM: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli Amrize: Ergebnis Q2 07.08. Mobimo: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Juli Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli Amrize: Conf. Call Q2 08.08. Ems-Chemie: GV 09.08. keine Termine 10.08. Aryzta: Ergebnis H1 Alcon: Ergebnis Q2 11.08. Bell: Ergebnis H1 Tecan: Ergebnis H1 On Holding AG: Ergebnis Q2 Alcon: Conf. Call Q2 12.08. BEKB: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 SGKB: Ergebnis H1 BLKB: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 13.08. Schlatter: Ergebnis H1 BKB: Ergebnis H1 GLKB: Ergebnis H1 TKB: Ergebnis H1 Komax: Ergebnis H1 Kuros: Ergebnis H1 Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Polypeptide: Ergebnis H1 Swissquote: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli
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(AWP)