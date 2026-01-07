07.01. UBS: Retail Outlook 2026 

08.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2025
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       Raiffeisen: Anlageausblick 2026 
       EY-Bankenbarometer 2026 
       Verlegerband: Dreikönigstagung 2026 
       Interpharma: MK/Hintergrundgespräch zur US-Pharmapolitik 
       Jungfraubahn: Investor Day

09.01. Tecan: Umsatz 2025
       SNB: Ergebnis 2025 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 
       SNB: Devisenreserven Dezember 2025

10.01. keine Termine

11.01. keine Termine

12.01. Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember
       VSE: Stromversorgungs-Index 2026 

13.01. Sika: Umsatz 2025
       Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

14.01. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025
       Partners Group: AuM 2025 
       Swiss Life: Economic Outlook 2026 
       IMMO26

