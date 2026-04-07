07.04. Ems-Chemie: Umsatz Q1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Logiernächte Februar Alpine Select: Ergebnis 2025 Meier Tobler: GV 08.04. R&S: Def. Ergebnis 2025 Repower: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten März SNB: Devisenreserven März EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis BVZ: GV Mobilezone: GV Polypeptide: GV WWZ: Ergebnis 2025 Zug Estates: GV Zurich: GV 09.04. Emmi: GV Julius Bär: GV Komax: GV Sandoz: GV Schweiter: GV 10.04. Bossard: Umsatz Q1 LUKB: Ergebnis Q1 Seco: Konsumentenstimmungsindex März Bossard: GV 16.00 Uhr) Cosmo: GV Epic: GV Swiss Re: GV TX Group: GV 11.04. keine Termine 12.04. keine Termine 13.04. Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 Burkhalter: Ergebnis 2025 Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess HT5: GV u.a. zu Fusion mit Centiel LUKB: GV 14.04. Givaudan: Umsatz Q1 Sika: Umsatz Q1 Comet: Trading Update Q1 Cicor: Business Update Q1 Kuros: Update Q1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026 Genfer Uhrensalon Watches and Wonders Comet: GV Endress + Hauser AG: Jahres-MK IVF Hartmann: GV Kudelski: GV Molecular Partners: GV Sensirion: Investor Update V-Zug: GV Vontobel: GV

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