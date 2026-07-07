07.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven Juni 08.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Swiss-Re-Studie «World Insurance Sigma Report» MK Raiffeisen: Anlageausblick 2. Halbjahr 09.07. Barry Callebaut: Umsatz Q3 BCJ: Ergebnis H1 Infracore SA: Börsengang an SIX 10.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 11.07. keine Termine 12.07. keine Termine 13.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026 14.07. ZGKB: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni SECA: Swiss Venture Capital Report H1

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.