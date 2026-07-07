07.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       SNB: Devisenreserven Juni

08.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Swiss-Re-Studie «World Insurance Sigma Report» 
       MK Raiffeisen: Anlageausblick 2. Halbjahr 

09.07. Barry Callebaut: Umsatz Q3 
       BCJ: Ergebnis H1
       Infracore SA: Börsengang an SIX

10.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni

11.07. keine Termine

12.07. keine Termine

13.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026

14.07. ZGKB: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni
       SECA: Swiss Venture Capital Report H1

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(AWP)