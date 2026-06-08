08.06. BFS: Logiernächte April/Wintersaison Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai 09.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SoftwareONE: Capital Markets Day 10.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026 Swiss Medtech Day 2026 Tag des Handels 2026 AMS Osram: GV 11.06. keine Termine 12.06. Interroll: GV Swiss Estates AG: GV 13.06. keine Termine 14.06. Eidgenössische Abstimmungen 15.06. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai BFS: Logiernächte Mai HBM: GV

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