09.01. Tecan: Umsatz 2025 SNB: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 SNB: Devisenreserven Dezember 2025 10.01. keine Termine 11.01. keine Termine 12.01. Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember VSE: Stromversorgungs-Index 2026 13.01. Sika: Umsatz 2025 Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 14.01. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 Partners Group: AuM 2025 Swiss Life: Economic Outlook 2026 IMMO26 15.01. Bossard: Umsatz 2025 VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025 Geberit: Umsatz 2025 Richemont: Umsatz Q3 BFS: Logiernächte November 2025 Tui Suisse: Reisetrends 2026 Stromkongress 2026 16.01. Titlisbahnen: Ergebnis 2025 Zehnder: Umsatz 2025 Baader Helvea Swiss Equities Conference

