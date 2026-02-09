09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar Swiss Retail Federation: Jahres-MK 10.02. AMS Osram: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung UBS Devisenumfrage 2026 11.02. Schindler: Ergebnis 2025 SGKB: Ergebnis 2025 SGS: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 12.02. BCV: Ergebnis 2025 Bell: Ergebnis 2025 Dätwyler: Ergebnis 2025 Leonteq: Ergebnis 2025 GLKB: Ergebnis 2025 Lastminute: Ergebnis 2025 Montana Aerospace: Umsatz 2025 Swisscom: Ergebnis 2025 13.02. Mobimo: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar BFS: Neuer Warenkorb für LIK 14.02. keine Termine 15.02. keine Termine 16.02. Seco: BIP Q4 Bühler: Ergebnis 2025

