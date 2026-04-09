09.04. Emmi: GV 
       Julius Bär: GV 
       Komax: GV 
       Sandoz: GV 
       Schweiter: GV 

10.04. Bossard: Umsatz Q1
       LUKB: Ergebnis Q1
       Seco: Konsumentenstimmungsindex März
       Bossard: GV 16.00 Uhr)
       Cosmo: GV 
       Epic: GV 
       Swiss Re: GV 
       TX Group: GV 

11.04. keine Termine

12.04. keine Termine

13.04. Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1
       Burkhalter: Ergebnis 2025 
       Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess 
       HT5: GV u.a. zu Fusion mit Centiel 
       LUKB: GV 

14.04. Givaudan: Umsatz Q1
       Sika: Umsatz Q1
       Comet: Trading Update Q1
       Cicor: Business Update Q1
       Kuros: Update Q1
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026
       Genfer Uhrensalon Watches and Wonders 
       Comet: GV 
       Endress + Hauser AG: Jahres-MK 
       IVF Hartmann: GV 
       Kudelski: GV 
       Molecular Partners: GV 
       Sensirion: Investor Update 
       V-Zug: GV 
       Vontobel: GV 

15.04. Helvetia Baloise: Ergebnis 2025 
       Mindmaze: Ergebnis 2025
       Calida: GV 
       Adecco: GV 
       Basilea: GV 
       Cicor: GV 
       Geberit: GV 
       Georg Fischer: GV 
       Helvetia Baloise: Capital Markets Day 
       Kuros: GV 
       Mikron: GV 
       SF Urban: GV 
       Sulzer: GV 
       Tecan: GV 
       UBS: GV 

16.04. Bystronic: Update Q1
       VAT: Umsatz/Aufträge Q1
       Barry Callebaut: Ergebnis H1
       DocMorris: Trading Update Q1 
       Gurit: Umsatz Q1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex März
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       Bucher: GV 
       Gurit: GV 
       Lindt&Sprüngli: GV 
       Medmix: GV 
       Nestlé: GV 
       Rieter: GV 
       Siegfried: GV 
       SIG: GV 
       SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden 
       Weleda: BMK 2025

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)