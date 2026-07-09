09.07. BCJ: Ergebnis H1
       Barry Callebaut: Umsatz Q3 
       Infracore SA: Börsengang an SIX

10.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni

11.07. keine Termine

12.07. keine Termine

13.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026

14.07. ZGKB: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni
       SECA: Swiss Venture Capital Report H1 

15.07. DocMorris: Trading Update Q2
       Richemont: Ergebnis Q1 2026/27
       BFS: Logiernächte Juni 
       Partners Group: AuM H1 

16.07. ABB: Ergebnis Q2 
       BFS: Parahotellerie Q1
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       SHL: GV

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(AWP)