09.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Bitcoin Suisse AG: Crypto Outlook 2026 

10.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025
       Julius Bär: Ausblick 2026 
       Barry Callebaut: GV 

11.12. Axpo: Ergebnis 2024/25 
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       Lombard Odier: 2026 Investment Outlook 
       CKW: BMK 
       Phoenix Mecano: Capital Markets Day 

12.12. keine Termine

13.12. keine Termine

14.12. keine Termine

15.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025
       Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025
       KOF Konjunkturprognose Winter
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2025
       MK Axa: Präsentation Vorsorgestudie 

16.12. keine Termine

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)