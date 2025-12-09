09.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Bitcoin Suisse AG: Crypto Outlook 2026 10.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 Julius Bär: Ausblick 2026 Barry Callebaut: GV 11.12. Axpo: Ergebnis 2024/25 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Lombard Odier: 2026 Investment Outlook CKW: BMK Phoenix Mecano: Capital Markets Day 12.12. keine Termine 13.12. keine Termine 14.12. keine Termine 15.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025 KOF Konjunkturprognose Winter BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2025 MK Axa: Präsentation Vorsorgestudie 16.12. keine Termine

