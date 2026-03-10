10.03. Sensirion: Ergebnis 2025 
       Galenica: Ergebnis 2025 
       Huber+Suhner: Ergebnis 2025 
       Flughafen Zürich: Ergebnis 2025 
       Komax: Ergebnis 2025 
       Kuros: Ergebnis 2025 
       Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 
       Partners Group: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Partners Group: Capital Markets Day 
       Roche: GV 

11.03. Avolta: Ergebnis 2025 
       Fundamenta: Ergebnis 2025 
       Raiffeisen: Ergebnis 2025 
       Vetropack: Ergebnis 2025 
       BKW: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026
       Studie Uni Zürich: Edelmetalle für den langfristigen Vermögensaufbau (MK 
      11.00 Uhr)
       SBB: Jahres-MK 

12.03. APG SGA: Ergebnis 2025 
       Accelleron: Ergebnis 2025 
       Interroll: Ergebnis 2025 
       Kardex: Ergebnis 2025 
       Polypeptide: Ergebnis 2025 
       Autoneum: Ergebnis 2025 
       Bachem: Ergebnis 2025 
       Clientis: Ergebnis 2025 
       Epic: Ergebnis 2025 
       Geberit: Ergebnis 2025 
       Swiss Life: Ergebnis 2025 
       Handelsverband: Onlinemarkt 2025 
       Post: Jahres-MK 
       SPS: GV 

13.03. Medacta: Ergebnis 2025 
       Hilti: Ergebnis 2025
       Molecular Partners: Ergebnis 2025
       Tessiner KB: Ergebnis 2025 

14.03. keine Termine

15.03. keine Termine

16.03. Tecan: Ergebnis 2025 
       StarragTornos: Ergebnis 2025 
       HT5: MK zu Fusion mit Centiel
       BFS: Logiernächte Februar 

17.03. Medartis: Ergebnis 2025 
       BCGE: Ergebnis 2025
       SNB: Publikation Geschäftsbericht 2025
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar
       CPH: GV 
       Dätwyler: GV 
       McDonald's Suisse: Jahres-MK

