10.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 11.07. keine Termine 12.07. keine Termine 13.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026 14.07. ZGKB: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni SECA: Swiss Venture Capital Report H1 15.07. DocMorris: Trading Update Q2 Richemont: Ergebnis Q1 2026/27 BFS: Logiernächte Juni Partners Group: AuM H1 16.07. ABB: Ergebnis Q2 BFS: Parahotellerie Q1 SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung SHL: GV 17.07. Georg Fischer: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 DKSH: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1

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