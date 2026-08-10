10.08. Aryzta: Ergebnis H1 
       Alcon: Ergebnis Q2 

11.08. Bell: Ergebnis H1 
       Tecan: Ergebnis H1 
       On Holding AG: Ergebnis Q2 
       Alcon: Conf. Call Q2
       UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz 

12.08. BEKB: Ergebnis H1
       IVF Hartmann: Ergebnis H1
       SGKB: Ergebnis H1 
       BLKB: Ergebnis H1
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026

13.08. Schlatter: Ergebnis H1
       BKB: Ergebnis H1
       GLKB: Ergebnis H1
       TKB: Ergebnis H1 
       Komax: Ergebnis H1 
       Kuros: Ergebnis H1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q2 
       Polypeptide: Ergebnis H1 
       Swissquote: Ergebnis H1 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli

14.08. Nebag: Ergebnis H1
       Mobilezone: Ergebnis H1 
       VZ Holding: Ergebnis H1 
       Seco: BIP Q2 

15.08. keine Termine

16.08. keine Termine

17.08. Hiag: Ergebnis H1 
       BFS: Logiernächte Juli

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)