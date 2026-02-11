11.02. Schindler: Ergebnis 2025 
       SGKB: Ergebnis 2025 
       SGS: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026

12.02. BCV: Ergebnis 2025 
       Bell: Ergebnis 2025 
       Dätwyler: Ergebnis 2025 
       Leonteq: Ergebnis 2025 
       GLKB: Ergebnis 2025
       Lastminute: Ergebnis 2025 
       Montana Aerospace: Umsatz 2025
       Swisscom: Ergebnis 2025 

13.02. Mobimo: Ergebnis 2025 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar
       BFS: Neuer Warenkorb für LIK 

14.02. keine Termine

15.02. keine Termine

16.02. Seco: BIP Q4 
       Bühler: Ergebnis 2025 

17.02. DKSH: Ergebnis 2025 
       Also: Ergebnis 2025 
       Migros Bank: Ergebnis 2025
       Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 
       Basilea: Ergebnis 2025 
       Coop: BMK 2025
       Amrize: Ergebnis Q4 
       Swiss Cyber Security Days 2026 
       compenswiss: Jahres-MK 2025 

18.02. CPH: Ergebnis 2025 
       EFG International: Ergebnis 2025 
       Straumann: Ergebnis 2025 
       Sunrise: Ergebnis 2025 
       Glencore: Ergebnis 2025 
       Amrize: Conf. Call Q4
       BCN: Ergebnis 2025

