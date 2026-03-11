11.03. Avolta: Ergebnis 2025 Fundamenta: Ergebnis 2025 Raiffeisen: Ergebnis 2025 Vetropack: Ergebnis 2025 BKW: Ergebnis 2025 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 Studie Uni Zürich: Edelmetalle für den langfristigen Vermögensaufbau (MK 11.00 Uhr) SBB: Jahres-MK 12.03. APG SGA: Ergebnis 2025 Accelleron: Ergebnis 2025 Interroll: Ergebnis 2025 Kardex: Ergebnis 2025 Polypeptide: Ergebnis 2025 Autoneum: Ergebnis 2025 Bachem: Ergebnis 2025 Clientis: Ergebnis 2025 Epic: Ergebnis 2025 Geberit: Ergebnis 2025 Swiss Life: Ergebnis 2025 Handelsverband: Onlinemarkt 2025 Post: Jahres-MK SPS: GV 13.03. Medacta: Ergebnis 2025 Hilti: Ergebnis 2025 Molecular Partners: Ergebnis 2025 Tessiner KB: Ergebnis 2025 14.03. keine Termine 15.03. keine Termine 16.03. Tecan: Ergebnis 2025 StarragTornos: Ergebnis 2025 HT5: MK zu Fusion mit Centiel BFS: Logiernächte Februar 17.03. Medartis: Ergebnis 2025 BCGE: Ergebnis 2025 SNB: Publikation Geschäftsbericht 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar CPH: GV Dätwyler: GV McDonald's Suisse: Jahres-MK 18.03. TX Group: Ergebnis 2025 Bioversys: Ergebnis 2025 Investis: Ergebnis 2025 Orell Füssli: Ergebnis 2025 SMG: Ergebnis 2025 Stadler Rail: Ergebnis 2025 KOF Konjunkturprognose Frühling Seco: Konjunkturprognosen Frühling Swatch: BMK 2025 Also: GV

