11.05. Jungfraubahn: GV  
       Sensirion: GV 
       Vaudoise: GV 

12.05. Tecan: Qualitative Update Q1
       PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 
       PEH: Ergebnis 2025/26
       SoftwareONE: Q1 Trading update 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex April
       Swatch: GV 
       On Holding AG: Ergebnis Q1 
       DocMorris: GV 
       Molecular Partners: Interim Management Statement Q1
       Jahres-MK OAK Berufliche Vorsorge 
       BCJ: GV
       BEKB: GV 
       BKB: GV
       Burkhalter: GV 
       Castle Private: GV  
       Fenaco: BMK 2025 
       GAM: GV 
       Roche: Diagnostics Day 2026 

13.05. Adecco: Ergebnis Q1 
       HBM: Ergebnis 2025/26
       Zurich: Q1-Update 
       Sunrise: Ergebnis Q1 
       Züblin: Ergebnis 2025/26 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026
       Holcim: GV  
       Temenos: GV 
       Valiant: GV 
       Villars: GV 

14.05. Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst

15.05. keine Termine

16.05. keine Termine

17.05. keine Termine

18.05. Sonova: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1
       Seco: BIP Q1 
       BFS: Logiernächte April

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(AWP)