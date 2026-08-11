11.08. Bell: Ergebnis H1 Tecan: Ergebnis H1 On Holding AG: Ergebnis Q2 Alcon: Conf. Call Q2 UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz 12.08. BEKB: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 SGKB: Ergebnis H1 BLKB: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 13.08. Schlatter: Ergebnis H1 BKB: Ergebnis H1 GLKB: Ergebnis H1 TKB: Ergebnis H1 Komax: Ergebnis H1 Kuros: Ergebnis H1 Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Polypeptide: Ergebnis H1 Swissquote: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 14.08. Nebag: Ergebnis H1 Mobilezone: Ergebnis H1 VZ Holding: Ergebnis H1 Seco: BIP Q2 15.08. keine Termine 16.08. keine Termine 17.08. Hiag: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juli 18.08. Skan: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis H1 Huber+Suhner: Ergebnis H1 Medartis: Ergebnis H1 Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Basilea: Ergebnis H1 BFS: Arbeitskräfterhebung im Q2

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