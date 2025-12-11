11.12. Axpo: Ergebnis 2024/25 
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       Lombard Odier: 2026 Investment Outlook 
       CKW: BMK 
       Phoenix Mecano: Capital Markets Day 

12.12. SNB: Direktinvestitionen 2024

13.12. keine Termine

14.12. keine Termine

15.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025
       KOF Konjunkturprognose Winter
       Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2025
       MK Axa: Präsentation Vorsorgestudie 

16.12. keine Termine

17.12. KOF Consensus Forecast

18.12. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025
       BFS: Baupreisindex im Oktober

