12.01. Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember
       VSE: Stromversorgungs-Index 2026 

13.01. Sika: Umsatz 2025
       Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

14.01. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025
       Partners Group: AuM 2025 
       Swiss Life: Economic Outlook 2026 
       IMMO26 

15.01. Bossard: Umsatz 2025
       VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025
       Geberit: Umsatz 2025 
       Richemont: Umsatz Q3
       BFS: Logiernächte November 2025
       Tui Suisse: Reisetrends 2026 
       Stromkongress 2026 

16.01. Titlisbahnen: Ergebnis 2025
       Zehnder: Umsatz 2025
       Baader Helvea Swiss Equities Conference

17.01. keine Termine

18.01. keine Termine

19.01. Belimo: Umsatz 2025
       WEF 2026

