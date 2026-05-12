12.05. Tecan: Qualitative Update Q1 PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 PEH: Ergebnis 2025/26 SoftwareONE: Q1 Trading update EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Produzenten- und Importpreisindex April Swatch: GV On Holding AG: Ergebnis Q1 DocMorris: GV Molecular Partners: Interim Management Statement Q1 Jahres-MK OAK Berufliche Vorsorge BCJ: GV BEKB: GV BKB: GV Burkhalter: GV Castle Private: GV Fenaco: BMK 2025 GAM: GV Roche: Diagnostics Day 2026 13.05. Adecco: Ergebnis Q1 HBM: Ergebnis 2025/26 Zurich: Q1-Update Sunrise: Ergebnis Q1 Züblin: Ergebnis 2025/26 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 Holcim: GV Temenos: GV Valiant: GV Villars: GV 14.05. Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 15.05. keine Termine 16.05. keine Termine 17.05. keine Termine 18.05. Sonova: Ergebnis 2025/26 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 Seco: BIP Q1 BFS: Logiernächte April 19.05. Aevis: Umsatz Q1 Bankenombudsman: Jahres-MK KPMG: Swiss Tax Report ZKB: Studie «Immobilienmarkt aktuell» UBS Umfrage: Schweizer Unternehmen und KI

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