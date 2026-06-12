12.06. Interroll: GV Swiss Estates AG: GV 13.06. keine Termine 14.06. Eidgenössische Abstimmungen 15.06. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai Matador: Erstnotiz an SIX BFS: Logiernächte Mai HBM: GV 16.06. Sonova: GV 17.06. KOF Konjunkturprognose Sommer Seco: Konjunkturprognosen Sommer EPH: GV Kuros: Capital Markets Day 18.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai BFS: Baupreisindex im April SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung IMD World Competitiveness Ranking 19.06. Peach Property: GV

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