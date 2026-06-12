12.06. Interroll: GV
       Swiss Estates AG: GV 

13.06. keine Termine

14.06. Eidgenössische Abstimmungen

15.06. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai
       Matador: Erstnotiz an SIX
       BFS: Logiernächte Mai 
       HBM: GV 

16.06. Sonova: GV

17.06. KOF Konjunkturprognose Sommer
       Seco: Konjunkturprognosen Sommer
       EPH: GV
       Kuros: Capital Markets Day 

18.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai
       BFS: Baupreisindex im April
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       IMD World Competitiveness Ranking 

19.06. Peach Property: GV

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(AWP)