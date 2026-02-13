13.02. Mobimo: Ergebnis 2025 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar
       BFS: Neuer Warenkorb für LIK 

14.02. keine Termine

15.02. keine Termine

16.02. Seco: BIP Q4 
       Bühler: Ergebnis 2025 

17.02. DKSH: Ergebnis 2025 
       Also: Ergebnis 2025 
       Migros Bank: Ergebnis 2025
       Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 
       Basilea: Ergebnis 2025 
       BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4
       Coop: BMK 2025
       Amrize: Ergebnis Q4 
       Swiss Cyber Security Days 2026 
       compenswiss: Jahres-MK 2025 

18.02. CPH: Ergebnis 2025 
       EFG International: Ergebnis 2025 
       Straumann: Ergebnis 2025 
       Sunrise: Ergebnis 2025 
       Glencore: Ergebnis 2025 
       Amrize: Conf. Call Q4
       BCN: Ergebnis 2025 

19.02. Cembra: Ergebnis 2025 
       TKB: Ergebnis 2025 
       Zug Estates: Ergebnis 2025 
       Zurich: Ergebnis 2025 
       Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update 
       Novavest: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar
       BFS: Industrieproduktion Q4
       SSPA: Jahres-MK 

20.02. Allreal: Ergebnis 2025 
       Sika: Ergebnis 2025 
       Siegfried: Ergebnis 2025 
       LLB: Ergebnis 2025

