13.03. Medacta: Ergebnis 2025 Hilti: Ergebnis 2025 Tessiner KB: Ergebnis 2025 14.03. keine Termine 15.03. keine Termine 16.03. Tecan: Ergebnis 2025 StarragTornos: Ergebnis 2025 HT5: MK zu Fusion mit Centiel BFS: Logiernächte Februar 17.03. Medartis: Ergebnis 2025 BCGE: Ergebnis 2025 SNB: Publikation Geschäftsbericht 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar CPH: GV Dätwyler: GV McDonald's Suisse: Jahres-MK 18.03. TX Group: Ergebnis 2025 Bioversys: Ergebnis 2025 Investis: Ergebnis 2025 Orell Füssli: Ergebnis 2025 SMG: Ergebnis 2025 Stadler Rail: Ergebnis 2025 KOF Konjunkturprognose Frühling Seco: Konjunkturprognosen Frühling Swatch: BMK 2025 Also: GV 19.03. Aebi Schmidt: Ergebnis 2025 DocMorris: Ergebnis 2025 Swissquote: Ergebnis 2025 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung MK Swiss Re zu Naturkatastrophen ABB: GV BB Biotech: GV Givaudan: GV SwissBanking: Präsentation Studie zur Umsetzung ESG-Selbstregulierung Zehnder: GV 20.03. CFT: Ergebnis 2025 Cham SP: Ergebnis 2025 EFG International: GV

