13.03. Medacta: Ergebnis 2025 
       Hilti: Ergebnis 2025
       Tessiner KB: Ergebnis 2025 

16.03. Tecan: Ergebnis 2025 
       StarragTornos: Ergebnis 2025 
       HT5: MK zu Fusion mit Centiel
       BFS: Logiernächte Februar 

17.03. Medartis: Ergebnis 2025 
       BCGE: Ergebnis 2025 
       SNB: Publikation Geschäftsbericht 2025
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar
       CPH: GV 
       Dätwyler: GV 
       McDonald's Suisse: Jahres-MK 

18.03. TX Group: Ergebnis 2025 
       Bioversys: Ergebnis 2025 
       Investis: Ergebnis 2025 
       Orell Füssli: Ergebnis 2025 
       SMG: Ergebnis 2025 
       Stadler Rail: Ergebnis 2025 
       KOF Konjunkturprognose Frühling
       Seco: Konjunkturprognosen Frühling
       Swatch: BMK 2025
       Also: GV 

19.03. Aebi Schmidt: Ergebnis 2025 
       DocMorris: Ergebnis 2025 
       Swissquote: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       MK Swiss Re zu Naturkatastrophen 
       ABB: GV 
       BB Biotech: GV 
       Givaudan: GV 
       SwissBanking: Präsentation Studie zur Umsetzung ESG-Selbstregulierung 
      
       Zehnder: GV 

20.03. CFT: Ergebnis 2025
       Cham SP: Ergebnis 2025 
       EFG International: GV

