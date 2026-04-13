13.04. Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1
       Burkhalter: Ergebnis 2025 
       Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess
       HT5: GV u.a. zu Fusion mit Centiel 
       LUKB: GV 

14.04. Givaudan: Umsatz Q1
       Sika: Umsatz Q1
       Comet: Trading Update Q1
       Cicor: Business Update Q1
       Kuros: Update Q1
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026
       Genfer Uhrensalon Watches and Wonders 
       Comet: GV 
       Endress + Hauser AG: Jahres-MK 
       IVF Hartmann: GV 
       Kudelski: GV 
       Molecular Partners: GV 
       Sensirion: Investor Update 
       V-Zug: GV 
       Vontobel: GV 

15.04. Helvetia Baloise: Ergebnis 2025 
       Mindmaze: Ergebnis 2025
       Calida: GV 
       Adecco: GV 
       Basilea: GV 
       Cicor: GV 
       Geberit: GV 
       Georg Fischer: GV 
       Helvetia Baloise: Capital Markets Day 
       Kuros: GV 
       Mikron: GV 
       SF Urban: GV 
       Sulzer: GV 
       Tecan: GV 
       UBS: GV 

16.04. Bystronic: Update Q1
       VAT: Lagebericht Q1 
       Barry Callebaut: Ergebnis H1 
       DocMorris: Trading Update Q1 
       Gurit: Umsatz Q1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex März
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       Bucher: GV 
       Gurit: GV 
       Lindt&Sprüngli: GV 
       Medmix: GV 
       Nestlé: GV 
       Rieter: GV 
       Siegfried: GV 
       SIG: GV 
       SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden 
       Weleda: BMK 2025  

17.04. BFS: Logiernächte März 
       Allreal: GV 
       Flughafen Zürich: GV 
       LLB: GV
       SNB: Repo-Tagung 2026
       StarragTornos: GV 
       Straumann: GV 

18.04. keine Termine

19.04. keine Termine

20.04. Aryzta: Umsatz Q1

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

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(AWP)