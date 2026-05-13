13.05. Adecco: Ergebnis Q1 
       HBM: Ergebnis 2025/26
       Zurich: Q1-Update 
       Sunrise: Ergebnis Q1 
       Züblin: Ergebnis 2025/26 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026
       Holcim: GV  
       Temenos: GV 
       Valiant: GV 
       Villars: GV 

14.05. Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst

15.05. keine Termine

16.05. keine Termine

17.05. keine Termine

18.05. Sonova: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1
       Seco: BIP Q1 
       BFS: Logiernächte April 
       AmCham: OECD-Mindeststeuer auf dem Prüfstand 

19.05. Aevis: Umsatz Q1
       Bankenombudsman: Jahres-MK
       UBS Umfrage: Schweizer Unternehmen und KI 
       KPMG: Swiss Tax Report 
       ZKB: Studie «Immobilienmarkt aktuell» 

20.05. EFG International: Update 4 Monate 
       Ypsomed: Ergebnis 2025/26 
       Swiss Council & City Congress 2026
       Aevis: Capital Markets Day 
       Allreal: CMD/Property Tour
       EvoNext: GV 
       Orell Füssli: GV 
       Partners Group: GV 
       Warteck Invest: GV

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(AWP)