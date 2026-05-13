13.05. Adecco: Ergebnis Q1 HBM: Ergebnis 2025/26 Zurich: Q1-Update Sunrise: Ergebnis Q1 Züblin: Ergebnis 2025/26 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 Holcim: GV Temenos: GV Valiant: GV Villars: GV 14.05. Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 15.05. keine Termine 16.05. keine Termine 17.05. keine Termine 18.05. Sonova: Ergebnis 2025/26 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 Seco: BIP Q1 BFS: Logiernächte April AmCham: OECD-Mindeststeuer auf dem Prüfstand 19.05. Aevis: Umsatz Q1 Bankenombudsman: Jahres-MK UBS Umfrage: Schweizer Unternehmen und KI KPMG: Swiss Tax Report ZKB: Studie «Immobilienmarkt aktuell» 20.05. EFG International: Update 4 Monate Ypsomed: Ergebnis 2025/26 Swiss Council & City Congress 2026 Aevis: Capital Markets Day Allreal: CMD/Property Tour EvoNext: GV Orell Füssli: GV Partners Group: GV Warteck Invest: GV

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