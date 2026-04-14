14.04. Givaudan: Umsatz Q1 Sika: Umsatz Q1 Comet: Trading Update Q1 Cicor: Business Update Q1 Kuros: Update Q1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026 Genfer Uhrensalon Watches and Wonders Comet: GV Endress + Hauser AG: Jahres-MK IVF Hartmann: GV Kudelski: GV Molecular Partners: GV Sensirion: Investor Update V-Zug: GV Vontobel: GV 15.04. Helvetia Baloise: Ergebnis 2025 Mindmaze: Ergebnis 2025 UBS: GV Calida: GV Adecco: GV Basilea: GV Cicor: GV Geberit: GV Georg Fischer: GV Helvetia Baloise: Capital Markets Day Kuros: GV Mikron: GV SF Urban: GV Sulzer: GV Tecan: GV 16.04. Bystronic: Update Q1 VAT: Lagebericht Q1 Barry Callebaut: Ergebnis H1 DocMorris: Trading Update Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex März SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung Gurit: Umsatz Q1 Bucher: GV Gurit: GV Lindt&Sprüngli: GV Medmix: GV Nestlé: GV Rieter: GV Siegfried: GV SIG: GV SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden Weleda: BMK 2025 17.04. BFS: Logiernächte März Allreal: GV Flughafen Zürich: GV LLB: GV SNB: Repo-Tagung 2026 StarragTornos: GV Straumann: GV 18.04. keine Termine 19.04. keine Termine 20.04. keine Termine 21.04. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 FINMA: Jahres-MK 2026 Temenos: Ergebnis Q1 Amrize: GV Bystronic: GV Coltene: GV Galenica: GV SMG: GV

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