14.07. ZGKB: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni
       SECA: Swiss Venture Capital Report H1 

15.07. DocMorris: Trading Update Q2
       Richemont: Ergebnis Q1 2026/27
       BFS: Logiernächte Juni 
       Partners Group: AuM H1 

16.07. ABB: Ergebnis Q2 
       BFS: Parahotellerie Q1
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       SHL: GV

17.07. Georg Fischer: Ergebnis H1 
       Rieter: Ergebnis H1 
       DKSH: Ergebnis H1 
       Mikron: Ergebnis H1 

18.07. keine Termine

19.07. keine Termine

20.07. Belimo: Ergebnis H1 

21.07. Bossard: Ergebnis H1 
       WKB: Ergebnis H1
       Schindler: Ergebnis Q2 
       Also: Ergebnis H1 
       CPH: Ergebnis H1 
       Julius Bär: Ergebnis H1
       Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1
       Novartis: Ergebnis Q2
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1

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(AWP)