14.07. ZGKB: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni SECA: Swiss Venture Capital Report H1 15.07. DocMorris: Trading Update Q2 Richemont: Ergebnis Q1 2026/27 BFS: Logiernächte Juni Partners Group: AuM H1 16.07. ABB: Ergebnis Q2 BFS: Parahotellerie Q1 SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung SHL: GV 17.07. Georg Fischer: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 DKSH: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1 18.07. keine Termine 19.07. keine Termine 20.07. Belimo: Ergebnis H1 21.07. Bossard: Ergebnis H1 WKB: Ergebnis H1 Schindler: Ergebnis Q2 Also: Ergebnis H1 CPH: Ergebnis H1 Julius Bär: Ergebnis H1 Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 Novartis: Ergebnis Q2 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.