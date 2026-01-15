15.01. Bossard: Umsatz 2025 VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025 Geberit: Umsatz 2025 Richemont: Umsatz Q3 BFS: Logiernächte November 2025 Stromkongress 2026 Tui Suisse: Reisetrends 2026 16.01. Titlisbahnen: Ergebnis 2025 Zehnder: Umsatz 2025 Baader Helvea Swiss Equities Conference 17.01. keine Termine 18.01. keine Termine 19.01. Belimo: Umsatz 2025 WEF 2026 20.01. DocMorris: Umsatz 2025 Komax: Umsatz 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2025 WEF 2026 auto-schweiz: Jahres-MK 2026 21.01. Barry Callebaut: Umsatz Q1 WEF 2026 22.01. Schlatter: Umsatz 2025 Galenica: Umsatz 2025 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025 Aryzta: Trading Update 2025 BAK Prognose-Webinar: Wird das neue Jahr gut? WEF 2026

