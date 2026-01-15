15.01. Bossard: Umsatz 2025
       VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025
       Geberit: Umsatz 2025 
       Richemont: Umsatz Q3
       BFS: Logiernächte November 2025
       Stromkongress 2026 
       Tui Suisse: Reisetrends 2026 

16.01. Titlisbahnen: Ergebnis 2025
       Zehnder: Umsatz 2025
       Baader Helvea Swiss Equities Conference

17.01. keine Termine

18.01. keine Termine

19.01. Belimo: Umsatz 2025
       WEF 2026 

20.01. DocMorris: Umsatz 2025
       Komax: Umsatz 2025
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2025
       WEF 2026 
       auto-schweiz: Jahres-MK 2026 

21.01. Barry Callebaut: Umsatz Q1
       WEF 2026 

22.01. Schlatter: Umsatz 2025
       Galenica: Umsatz 2025
       Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025
       Aryzta: Trading Update 2025
       BAK Prognose-Webinar: Wird das neue Jahr gut? 
       WEF 2026

