15.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025
       KOF Konjunkturprognose Winter
       Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte November 2025
       MK Axa: Präsentation Vorsorgestudie 

16.12. keine Termine

17.12. KOF Consensus Forecast

18.12. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025
       BFS: Baupreisindex im Oktober
       BAK Prognose-Webinar: Catch-22 in 2026 

19.12. SNB: Zahlungsbilanz Q3
       Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme 
       Asmallworld: aoGV 

20.12. keine Termine

21.12. keine Termine

22.12. BFS: Zweite Schätzung Logiernächte November 2025

