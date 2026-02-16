16.02. Seco: BIP Q4 Bühler: Ergebnis 2025 17.02. DKSH: Ergebnis 2025 Also: Ergebnis 2025 Migros Bank: Ergebnis 2025 Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 Basilea: Ergebnis 2025 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 Coop: BMK 2025 Amrize: Ergebnis Q4 Swiss Cyber Security Days 2026 compenswiss: Jahres-MK 2025 18.02. CPH: Ergebnis 2025 EFG International: Ergebnis 2025 Straumann: Ergebnis 2025 Sunrise: Ergebnis 2025 Glencore: Ergebnis 2025 Amrize: Conf. Call Q4 BCN: Ergebnis 2025 19.02. Cembra: Ergebnis 2025 TKB: Ergebnis 2025 Zug Estates: Ergebnis 2025 Zurich: Ergebnis 2025 Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update Novavest: Ergebnis 2025 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar BFS: Industrieproduktion Q4 SSPA: Jahres-MK 20.02. Allreal: Ergebnis 2025 Sika: Ergebnis 2025 Siegfried: Ergebnis 2025 LLB: Ergebnis 2025 21.02. keine Termine 22.02. keine Termine 23.02. Belimo: Ergebnis 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.