16.04. Bystronic: Update Q1 VAT: Lagebericht Q1 Barry Callebaut: Ergebnis H1 DocMorris: Trading Update Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex März SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung Gurit: Umsatz Q1 Bucher: GV Gurit: GV Lindt&Sprüngli: GV Medmix: GV Nestlé: GV Rieter: GV Siegfried: GV SIG: GV SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden Weleda: BMK 2025 17.04. BFS: Logiernächte März Allreal: GV Flughafen Zürich: GV LLB: GV SNB: Repo-Tagung 2026 StarragTornos: GV Straumann: GV 18.04. keine Termine 19.04. keine Termine 20.04. keine Termine 21.04. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 FINMA: Jahres-MK 2026 Temenos: Ergebnis Q1 Villars: Ergebnis 2025 Amrize: GV Bystronic: GV Coltene: GV Galenica: GV SMG: GV 22.04. ABB: Ergebnis Q1 Peach Property: Ergebnis 2025 Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 Villars: BMK 2025 GV Beazley zu Zurich-Angebot Ascom: GV Bell: GV Galderma: GV Inficon: GV SFS: GV Vetropack: GV 23.04. SGS: Umsatz Q1 Galderma: Trading Update Q1 Nestlé: Umsatz Q1 Roche: Umsatz Q1 Vontobel: Trading Update 3 Monate SNB: Ergebnis Q1 Deloitte: OECD-Mindeststeuer - Folgen für die Schweiz? APG SGA: GV Elma: GV Hiag: GV Medartis: GV Newron: GV

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