17.03. Medartis: Ergebnis 2025 
       BCGE: Ergebnis 2025 
       SNB: Publikation Geschäftsbericht 2025
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar
       CPH: GV 
       Dätwyler: GV 
       McDonald's Suisse: Jahres-MK 

18.03. TX Group: Ergebnis 2025 
       Bioversys: Ergebnis 2025 
       Investis: Ergebnis 2025 
       Orell Füssli: Ergebnis 2025 
       SMG: Ergebnis 2025 
       Stadler Rail: Ergebnis 2025 
       KOF Konjunkturprognose Frühling
       Seco: Konjunkturprognosen Frühling
       Swatch: BMK 2025
       Also: GV 

19.03. Aebi Schmidt: Ergebnis 2025 
       DocMorris: Ergebnis 2025 
       Swissquote: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       MK Swiss Re zu Naturkatastrophen 
       ABB: GV 
       BB Biotech: GV 
       Givaudan: GV 
       SwissBanking: Präsentation Studie zur Umsetzung ESG-Selbstregulierung 
      
       Zehnder: GV 

20.03. CFT: Ergebnis 2025 
       Cham SP: Ergebnis 2025 
       EFG International: GV 

21.03. Hypi Lenzburg: GV 

22.03. keine Termine

23.03. Metall Zug: Ergebnis 2025
       KOF Consensus Forecast
       BFS: Logiernächte Februar 
       IAZI: Welche Wege aus der Wohnungskrise? 
       Belimo: GV 
       Sonova: Strategy Update 

24.03. Curatis: Ergebnis 2025
       Inficon: Ergebnis 2025 
       MCH: Ergebnis 2025
       Newron: Ergebnis 2025
       Skan: Ergebnis 2025 
       SIX: Ergebnis 2025 
       SNB: Zahlungsbilanz Q3
       Migros: BMK 2025
       LGT Bank AG: Ergebnis 2025 
       Aéroport International de Genève: Jahres-MK 
       Axpo: Präsentation Studie zu Versorgungssicherheit  
       Bellevue: GV 
       Interpharma: Tag der pharmazeutischen Industrie
       Oerlikon: GV 
       Schindler: GV 
       Sika: GV

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(AWP)