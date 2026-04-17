17.04. BFS: Logiernächte März 
       Allreal: GV 
       Flughafen Zürich: GV 
       LLB: GV
       SNB: Repo-Tagung 2026
       StarragTornos: GV 
       Straumann: GV 

18.04. keine Termine

19.04. keine Termine

20.04. keine Termine

21.04. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1
       BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 
       FINMA: Jahres-MK 2026
       Temenos: Ergebnis Q1 
       Villars: Ergebnis 2025 
       Amrize: GV 
       Bystronic: GV 
       Coltene: GV 
       Galenica: GV 
       SMG: GV 

22.04. ABB: Ergebnis Q1 
       Peach Property: Ergebnis 2025
       Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 
       Villars: BMK 2025
       GV Beazley zu Zurich-Angebot 
       Ascom: GV 
       Bell: GV 
       Galderma: GV 
       Inficon: GV 
       SFS: GV 
       Vetropack: GV 

23.04. SGS: Umsatz Q1 
       Galderma: Trading Update Q1 
       Nestlé: Umsatz Q1 
       Roche: Umsatz Q1 
       Vontobel: Trading Update 3 Monate
       SNB: Ergebnis Q1
       Deloitte: OECD-Mindeststeuer - Folgen für die Schweiz? 
       APG SGA: GV 
       Elma: GV 
       Hiag: GV 
       Medartis: GV 
       Newron: GV 

24.04. Holcim: Trading Update Q1 
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 
       BB Biotech: Ergebnis Q1
       Inficon: Ergebnis Q1 
       SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel
       BFS: Logiernächte März 
       Arbonia: GV 
       Asmallworld: GV 
       Bajaj Mobility: GV 
       Cembra: GV 
       GLKB: GV 
       VP Bank: GV
       WKB: GV

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(AWP)