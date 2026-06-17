17.06. KOF Konjunkturprognose Sommer EPH: GV Kuros: Capital Markets Day 18.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai BFS: Baupreisindex im April Seco: Konjunkturprognosen Sommer SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich IMD World Competitiveness Ranking 19.06. Peach Property: GV 20.06. keine Termine 21.06. keine Termine 22.06. KOF Consensus Forecast BFS: Logiernächte Mai 23.06. MK SGKB: Anlagetrends - Warum die Inflation nie weg war SNB: Zahlungsbilanz Q1 MK Ethos zu Generalversammlungen Zero Point Forum Swissmem: 19. Industrietag 24.06. UBS-CFA Index Juni KPMG-Studie «Clarity on Swiss Private Banks» Lastminute: GV

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