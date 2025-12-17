17.12. KOF Consensus Forecast 18.12. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 BFS: Baupreisindex im Oktober BAK Prognose-Webinar: Catch-22 in 2026 19.12. SNB: Zahlungsbilanz Q3 Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme Asmallworld: aoGV 20.12. keine Termine 21.12. keine Termine 22.12. BFS: Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor 23.12. UBS-CFA Index Dezember 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.