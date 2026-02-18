18.02. CPH: Ergebnis 2025 EFG International: Ergebnis 2025 Straumann: Ergebnis 2025 Sunrise: Ergebnis 2025 Glencore: Ergebnis 2025 Amrize: Conf. Call Q4 BCN: Ergebnis 2025 19.02. Cembra: Ergebnis 2025 TKB: Ergebnis 2025 Zug Estates: Ergebnis 2025 Zurich: Ergebnis 2025 Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update Novavest: Ergebnis 2025 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar BFS: Industrieproduktion Q4 SSPA: Jahres-MK 20.02. Allreal: Ergebnis 2025 Sika: Ergebnis 2025 Siegfried: Ergebnis 2025 LLB: Ergebnis 2025 21.02. keine Termine 22.02. keine Termine 23.02. Belimo: Ergebnis 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 24.02. WKB: Ergebnis 2025 Dormakaba: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis 2025 PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich) Bellevue: Ergebnis 2025 Temenos: Ergebnis 2025 Alcon: Ergebnis 2025 25.02. Adecco: Ergebnis 2025 Georg Fischer: Ergebnis 2025 Sandoz: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index Februar BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 Alcon: Conf. Call 2025 Messe FINANZ26 Schweiz Tourismus: Jahres-MK Temenos: Capital Markets Day Titlisbahnen: GV

