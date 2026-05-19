19.05. Aevis: Umsatz Q1
       Bankenombudsman: Jahres-MK
       UBS Umfrage: Schweizer Unternehmen und KI 
       KPMG: Swiss Tax Report 
       ZKB: Studie «Immobilienmarkt aktuell» 

20.05. EFG International: Update 4 Monate
       Ypsomed: Ergebnis 2025/26 
       Swiss Council & City Congress 2026
       Aevis: Capital Markets Day 
       Allreal: CMD/Property Tour
       EvoNext: GV 
       Orell Füssli: GV 
       Partners Group: GV 
       Warteck Invest: GV 

21.05. Swiss Life: Trading Update Q1 
       Hilti: Umsatz 4 Monate
       BFS: Industrieproduktion im Q1
       Private Banking Day 2026 
       Adval Tech: GV 
       Aevis: GV 
       BAK Economics: Prognosen zum Schweizer Tourismus 
       CFT: GV 
       DSM-Firmenich: Erstnotiz an der Schweizer Börse
       Minoteries: GV 
       Phoenix Mecano: GV 

22.05. Julius Bär: Interim Statement 4 Monate
       Richemont: Ergebnis 2025/26 
       Curatis: GV 
       Helvetia Baloise: GV 
       SoftwareONE: GV 

23.05. keine Termine

24.05. keine Termine

25.05. Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst
       Addex: GV

26.05. Epic: Q1-Update
       Lem: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Logiernächte April 
       Santhera: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

