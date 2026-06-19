19.06. Peach Property: GV 20.06. keine Termine 21.06. keine Termine 22.06. KOF Consensus Forecast BFS: Logiernächte Mai 23.06. MK SGKB: Anlagetrends - Warum die Inflation nie weg war SNB: Zahlungsbilanz Q1 MK Ethos zu Generalversammlungen Zero Point Forum Swissmem: 19. Industrietag 24.06. UBS-CFA Index Juni UBS-Studie: Zu einem nachhaltigeren Vorsorgesystem KPMG-Studie «Clarity on Swiss Private Banks» Lastminute: GV 25.06. Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 Asut Swiss Telecommunication Summit IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz Lem: GV Mindmaze: GV Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV 26.06. Landis+Gyr: GV Xlife: GV

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