20.02. Allreal: Ergebnis 2025 Sika: Ergebnis 2025 Siegfried: Ergebnis 2025 LLB: Ergebnis 2025 21.02. keine Termine 22.02. keine Termine 23.02. Belimo: Ergebnis 2025 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 24.02. WKB: Ergebnis 2025 Dormakaba: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis 2025 PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich) Bellevue: Ergebnis 2025 Temenos: Ergebnis 2025 Alcon: Ergebnis 2025 25.02. Adecco: Ergebnis 2025 Georg Fischer: Ergebnis 2025 Sandoz: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index Februar BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 Alcon: Conf. Call 2025 Messe FINANZ26 Schweiz Tourismus: Jahres-MK Temenos: Capital Markets Day Titlisbahnen: GV 26.02. Bystronic: Ergebnis 2025 Medmix: Ergebnis 2025 Sulzer: Ergebnis 2025 Feintool: Ergebnis 2025 Rieter: Ergebnis 2025 Alpiq: Ergebnis 2025 Calida: Ergebnis 2025 Clariant: Ergebnis 2025 Emmi: Ergebnis 2025 Idorsia: Ergebnis 2025 Intershop: Ergebnis 2025 Kudelski: Ergebnis 2025 Meier Tobler: Ergebnis 2025 Zehnder: Ergebnis 2025 AXA Schweiz: Ergebnis 2025 BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 BFS: Logiernächte Januar Schilling Report 2026 BAK Economics: Zinsen für immer Null? 27.02. Elma: Ergebnis 2025 GKB: Ergebnis 2025 Schweiter: Ergebnis 2025 Holcim: Ergebnis 2025 VZ Holding: Ergebnis 2025 Swiss Re: Ergebnis 2025 KOF Konjunkturbarometer Februar Seco: BIP Q4 Bobst: Ergebnis 2025

