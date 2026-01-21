21.01. Barry Callebaut: Umsatz Q1 WEF 2026 22.01. Schlatter: Umsatz 2025 Galenica: Umsatz 2025 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025 Aryzta: Trading Update 2025 BAK Prognose-Webinar: Wird das neue Jahr gut? WEF 2026 23.01. HBM: Ergebnis Q3 SFS: Umsatz 2025 Autoneum: Umsatz 2025 BB Biotech: Ergebnis 2025 Gurit: Umsatz 2025 Mikron: Umsatz 2025 WEF 2026 APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out 24.01. keine Termine 25.01. keine Termine 26.01. BFS: Logiernächte Dezember 27.01. BCJ: Ergebnis 2025 Hilti: Umsatz 2025 Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 EuroAirport: Jahres-MK 28.01. Lonza: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index Januar Landis+Gyr: Trading Update Q3 Hug AG: Ergebnis 2025

