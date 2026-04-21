21.04. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1
       BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 
       FINMA: Jahres-MK 2026
       Temenos: Ergebnis Q1 
       Villars: Ergebnis 2025 
       Amrize: GV 
       Bystronic: GV 
       Coltene: GV 
       Galenica: GV 
       SMG: GV 

22.04. ABB: Ergebnis Q1 
       Peach Property: Ergebnis 2025
       Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 
       Villars: BMK 2025
       GV Beazley zu Zurich-Angebot 
       Ascom: GV 
       Bell: GV 
       Galderma: GV 
       Inficon: GV 
       SFS: GV 
       Vetropack: GV 

23.04. SGS: Umsatz Q1 
       Schindler: Ergebnis Q1 
       Galderma: Trading Update Q1 
       Nestlé: Umsatz Q1 
       Roche: Umsatz Q1 
       Vontobel: Trading Update 3 Monate
       SNB: Ergebnis Q1
       Deloitte: OECD-Mindeststeuer - Folgen für die Schweiz? 
       APG SGA: GV 
       Elma: GV 
       Hiag: GV 
       Medartis: GV 
       Newron: GV 

24.04. Holcim: Trading Update Q1 
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 
       BB Biotech: Ergebnis Q1
       Inficon: Ergebnis Q1 
       SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel
       BFS: Logiernächte März 
       Arbonia: GV 
       Asmallworld: GV 
       Bajaj Mobility: GV 
       Cembra: GV 
       GLKB: GV 
       VP Bank: GV
       WKB: GV 

25.04. keine Termine

26.04. keine Termine

27.04. keine Termine

28.04. Bucher: Umsatz Q1
       Idorsia: Ergebnis Q1
       Novartis: Ergebnis Q1 
       Santhera: Ergebnis 2025 
       SIG: Q1-Statement 
       Xlife: Ergebnis 2025
       SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz
       Accelleron: GV 
       Autoneum: GV 
       BCGE: GV 
       BKW: GV 
       Naturenergie: GV

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(AWP)