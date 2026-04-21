21.04. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 FINMA: Jahres-MK 2026 Temenos: Ergebnis Q1 Villars: Ergebnis 2025 Amrize: GV Bystronic: GV Coltene: GV Galenica: GV SMG: GV 22.04. ABB: Ergebnis Q1 Peach Property: Ergebnis 2025 Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 Villars: BMK 2025 GV Beazley zu Zurich-Angebot Ascom: GV Bell: GV Galderma: GV Inficon: GV SFS: GV Vetropack: GV 23.04. SGS: Umsatz Q1 Schindler: Ergebnis Q1 Galderma: Trading Update Q1 Nestlé: Umsatz Q1 Roche: Umsatz Q1 Vontobel: Trading Update 3 Monate SNB: Ergebnis Q1 Deloitte: OECD-Mindeststeuer - Folgen für die Schweiz? APG SGA: GV Elma: GV Hiag: GV Medartis: GV Newron: GV 24.04. Holcim: Trading Update Q1 Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 BB Biotech: Ergebnis Q1 Inficon: Ergebnis Q1 SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel BFS: Logiernächte März Arbonia: GV Asmallworld: GV Bajaj Mobility: GV Cembra: GV GLKB: GV VP Bank: GV WKB: GV 25.04. keine Termine 26.04. keine Termine 27.04. keine Termine 28.04. Bucher: Umsatz Q1 Idorsia: Ergebnis Q1 Novartis: Ergebnis Q1 Santhera: Ergebnis 2025 SIG: Q1-Statement Xlife: Ergebnis 2025 SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz Accelleron: GV Autoneum: GV BCGE: GV BKW: GV Naturenergie: GV

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