22.01. Schlatter: Umsatz 2025
       Galenica: Umsatz 2025
       Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025
       Aryzta: Trading Update 2025
       WEF 2026 
       BAK Prognose-Webinar: Wird das neue Jahr gut? 

23.01. HBM: Ergebnis Q3
       SFS: Umsatz 2025
       Autoneum: Umsatz 2025
       BB Biotech: Ergebnis 2025
       Gurit: Umsatz 2025
       Mikron: Umsatz 2025
       WEF 2026 
       APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out 

24.01. keine Termine

25.01. keine Termine

26.01. BFS: Logiernächte Dezember 

27.01. BCJ: Ergebnis 2025 
       Hilti: Umsatz 2025
       Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 
       EuroAirport: Jahres-MK 

28.01. Lonza: Ergebnis 2025 
       UBS-CFA Index Januar
       Landis+Gyr: Trading Update Q3 
       Hug AG: Ergebnis 2025 

29.01. Bucher: Umsatz 2025
       Givaudan: Ergebnis 2025 
       BEKB: Ergebnis 2025 
       Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025
       ABB: Ergebnis 2025 
       Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025
       Emmi: Umsatz 2025
       Roche: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025
       Glencore: Production Report 2025

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)